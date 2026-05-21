L’Ambassade d’Algérie en France condamne avec “la plus grande fermeté” l’agression ayant visé le stand algérien à l’UNESCO

“L’Ambassade d’Algérie en France condamne avec la plus grande fermeté l’agression vile perpétrée, le 20 mai 2026, contre le stand algérien installé dans l’enceinte de l’UNESCO dans le cadre de l’édition 2026 de la semaine africaine”, lit-on dans un communiqué de la représentation diplomatique.

Elle a tenu à exprimer son soutien “indéfectible” aux exposants algériens “engagés pour la protection et la promotion du patrimoine national, riche et séculaire, dans l’esprit des valeurs de partage, de dialogue et de tolérance portées par l’UNESCO”, ajoute le texte.

“Aussi et face à la multiplication d’attaques, de harcèlement et d’actes de violence contre des exposants algériens lors d’événements organisés en France, l’Ambassade d’Algérie ne manquera pas d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour protéger ses ressortissants et faire en sorte que les auteurs et les commanditaires de ces agissements injustifiés et inacceptables ne restent pas impunis”, conclut le communiqué.

APS