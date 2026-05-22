CAN-2027 (Qualifications): L’Algérie débutera à domicile face à la Zambie

L’équipe nationale de football, entamera les qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2027, à domicile face à la Zambie, à l’occasion de la première journée prévue en septembre prochain, selon le calendrier dévoilé par la Fédération algérienne (FAF), jeudi sur ses réseaux sociaux.

Logés dans le groupe I, les Verts enchaîneront en se rendant au Burundi pour défier les “Hirondelles”, lors de la deuxième journée. Les deux premiers matchs de la campagne qualificative se joueront entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026.

Les joueurs du sélectionneur national, Vladimir Petkovic disputeront deux autres matchs entre les 9 et 17 novembre 2026 : à domicile devant les “Eperviers” du Togo, avant de s’envoler à Lomé pour affronter le même adversaire, lors de la quatrième journée.

L’épilogue de ces qualifications se jouera entre le 22 et 30 mars 2027, avec d’abord un déplacement à Lusaka pour affronter la Zambie, avant de conclure à la maison face au Burundi.

Les deux premiers de la poule valideront leur billet pour la phase finale de la CAN-2027, co-organisé par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie du 19 juin au 17 juillet. Ce sera la première fois que trois pays accueillent conjointement la compétition, marquant également le grand retour de la phase finale de la CAN en Afrique de l’Est après 51 ans d’absence.

Les 48 équipes engagées dans cette compétition dont les pays hôtes le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda ont été réparties en 12 groupes de quatre, les deux premiers de chaque poule valideront leur billet pour la phase finale. Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie participeront également aux qualifications, bien qu’ils soient déjà qualifiés en tant que pays hôtes. Une équipe supplémentaire issue de chacun de leurs groupes les accompagnera donc en phase finale.

Voici par ailleurs le calendrier des Verts aux qualifications de la CAN-2027 :

► 1re journée (21 septembre-6 octobre 2026) : Algérie – Zambie

► 2e journée (21 septembre-6 octobre 2026) : Burundi – Algérie

► 3e journée (9-17 novembre 2026) : Algérie – Togo

► 4e journée (9-17 novembre 2026) : Togo – Algérie

► 5e journée (22-30 mars 2027) : Zambie – Algérie

► 6e et dernière journée (22-30 mars 2027) : Algérie – Burundi.

APS