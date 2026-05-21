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Le ministère de l’Intérieur dément l’adoption de nouvelles mesures concernant l’importation des voitures d’occasion

Echoroukonline
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Le ministère de l’Intérieur dément l’adoption de nouvelles mesures concernant l’importation des voitures d’occasion

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a démenti, mercredi dans un communiqué, les informations relayées par certaines pages sur les réseaux sociaux concernant l’intervention de ses services dans l’adoption de nouvelles mesures relatives à l’importation des voitures d’occasion.

Le ministère a souligné que seuls les communiqués et documents émanant de ses services et publiés via les canaux officiels agréés font foi, à savoir son site électronique et ses pages officielles sur les réseaux sociaux.

APS

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