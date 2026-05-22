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Le Canada appelle Israël à respecter les droits et la sécurité des membres de la flottille humanitaire pour Gaza

Echoroukonline
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Le Canada appelle Israël à respecter les droits et la sécurité des membres de la flottille humanitaire pour Gaza

Le Canada a déclaré jeudi attendre d’Israël qu’il respecte pleinement les droits et la sécurité des civils à bord de la flottille humanitaire Global Sumud à destination de Gaza, alors que la ministre des Affaires étrangères Anita Anand a confirmé que les citoyens canadiens détenus par Israël sont sains et saufs et en cours de transfert vers la Türkiye.

« À ma demande, les responsables d’Affaires mondiales ont convoqué l’ambassadeur d’Israël concernant le traitement des citoyens canadiens à bord de la flottille », a écrit Anita Anand sur le réseau social américian X.

Elle a ajouté : « Je peux confirmer que tous les Canadiens qui étaient à bord sont en sécurité et sont en cours de transfert vers la Türkiye. »

Soulignant que les agents consulaires canadiens rencontreront et assisteront les citoyens à leur arrivée à Istanbul, elle a indiqué que l’ambassade du Canada à Tel-Aviv « reste en alerte pour fournir une assistance immédiate ».

« Le Canada attend le plein respect des droits et de la sécurité de tous les civils », a-t-elle affirmé.

La flottille humanitaire Global Sumud a indiqué mardi que l’ensemble de ses 50 navires avait été saisi par Israël.

Ce convoi, transportant 428 personnes issues de 44 pays, avait quitté la région de Marmaris en Türkiye jeudi dernier dans une tentative de briser le blocus imposé à Gaza depuis 2007.

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