Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr préside une cérémonie en l’honneur du Khalife général de la Fayda Tidjania au Sénégal

Dans une allocution prononcée à cette occasion, en présence de membres du Gouvernement, de conseillers auprès du président de la République, de diplomates accrédités en Algérie, ainsi que de cheikhs de zaouïas, d’imams et de représentants d’organismes nationaux, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a affirmé que la distinction du Khalife général de la Fayda Tidjania au Sénégal, “homme de savoir et de clairvoyance conscient du rôle historique de l’Algérie au service de l’islam et de la langue arabe en Afrique”, constituait également “un hommage aux valeurs de fidélité spirituelle, à l’unité islamique et aux liens de foi unissant l’Algérie à sa profondeur africaine”.

Le Cheikh Al Hoceini a souligné que les grandes institutions religieuses “sont aujourd’hui appelées, au-delà de leurs missions scient ifiques et spirituelles, à contribuer au renforcement du dialogue entre les peuples, à lutter contre les discours de haine et à promouvoir les valeurs de rassemblement au sein de la Nation musulmane”.

Il a, dans ce cadre, rappelé que l’Algérie “est demeurée à travers l’histoire un espace de rayonnement spirituel et scientifique dans le continent africain, notamment grâce aux zaouïas et aux confréries soufies, en particulier la Tidjania, qui a contribué à diffuser les valeurs de modération, et de tolérance, tout en constituant un important lien spirituel et culturel entre l’Algérie et les pays d’Afrique subsaharienne”.

Le recteur a également évoqué le rôle que joue Djamaâ El-Djazaïr dans “l’ancrage d’une référence religieuse nationale authentique fondée sur la modération, le savoir et l’ouverture responsable”, renforçant ainsi la place de l’Algérie comme “phare du juste milieu et du dialogue civilisationnel en Afrique et dans le monde musulman”.

Dans une allocution lue en son nom par le rapporteur général du Haut Conseil de l’Union islamique africaine, Abdallah El-Seyid Mouloud Vall, le Cheikh Niass a exprimé sa profonde gratitude au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu’au peuple et aux autorités algériennes, pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu’à la délégation qui l’accompagne.

Le Cheikh Niass a, par ailleurs, qualifié Djamaâ El-Djazaïr, “d’édifice civilisationnel, spirituel et scientifique unique”, incarnant “la vision de l’Algérie quant à la place de la religion et du savoir dans la construction de l’Homme et de la société”.