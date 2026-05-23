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Etats-Unis: Fuite chimique en Californie, environ 40.000 personnes évacuées

Echoroukonline
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Etats-Unis: Fuite chimique en Californie, environ 40.000 personnes évacuées

Environ 40.000 personnes ont reçu vendredi l’ordre d’évacuer leur domicile en Californie en raison d’une fuite d’un réservoir de produit chimique qui pourrait provoquer une explosion et envoyer des fumées toxiques au-dessus d’une vaste zone habitée.

Une citerne de 26.000 litres de méthacrylate de méthyle, un produit chimique liquide et inflammable utilisé pour la fabrication du plastique, présente une fuite dans une localité du comté d’Orange, dans la banlieue sud de Los Angeles.

Cette situation pourrait provoquer une importante pollution chimique au sol, ou bien déclencher une explosion, a expliqué un responsable des pompiers.

L’ordre d’évacuation concerne environ 40.000 personnes et des milliers refusent de partir, a affirmé Amir El-Farra, le chef de la police de Garden Grove, la localité où se déroule l’accident.

Aucun blessé n’a été signalé pour l’instant par les autorités, qui n’ont pas communiqué sur l’origine de la fuite.

Les autorités travaillent à la mise en place de barrières pour éviter que le produit toxique ne pollue les cours d’eau ou l’océan, situé à quelques kilomètres.

APS

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