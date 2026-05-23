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Djelfa et Laghouat

Plus de 34 kg de cocaïne et de 17 kg de kif traité saisis

Echoroukonline
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Plus de 34 kg de cocaïne et de 17 kg de kif traité saisis

Les services de police ont procédé, en coordination avec les services des douanes de Djelfa et de Laghouat, à la saisie de plus de 34 kg de cocaïne et de plus de 17 kg de kif traité, a indiqué vendredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Il s’agit de deux opérations menées à Djelfa et à Laghouat, où “les éléments du service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants relevant de la Sûreté nationale ont procédé, en coordination avec les services des douanes, à la saisie de plus de 34 kg de cocaïne, de plus de 17 kg de kif traité, ainsi qu’à l’arrestation de 14 individus et à la récupération d’un montant estimé à 1 milliard et 140 millions de centimes provenant des revenus du trafic”, précise le communiqué.

La première opération s’est soldée par “la saisie d’une quantité de cocaïne à bord d’un véhicule de tourisme dans la ville de Laghouat, qui était soigneusement dissimulée dans l’une des cavités internes du châssis, avec l’arrestation du conducteur du véhicule et de cinq autres membres du réseau criminel, dont une femme, et la saisie de produits pharmaceutiques utilisés dans la préparation des stupéfiants”.

La deuxième opération a permis “la saisie de plus de 17 kg de kif traité à l’intérieur d’un véhicule intercepté au niveau de la sortie sud de la wilaya de Djelfa et l’arrestation de huit membres du réseau criminel”.

Les mis en cause “ont été présentés respectivement devant le procureur de la République près le pôle judiciaire spécialisé de Sidi M’hamed à Alger et devant le procureur de la République près le tribunal de Rouiba”, conclut le communiqué.

APS

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