Guterres sensible à la situation des Ghazaouis à la veille du Ramadhan

Il leur adresse un «message particulier» de solidarité

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a adressé samedi, à l’occasion du mois sacré du Ramadhan, un «message particulier» de solidarité et de soutien aux Palestiniens qui souffrent à Ghaza en raison de l’agression sioniste sauvage.

Dans un message vidéo diffusé à cette occasion, Antonio Guterres a demandé que «cette période soit utilisée pour créer une dynamique visant à mettre fin aux divisions, à aider ceux qui en ont besoin et à travailler ensemble pour la sécurité et la dignité de chaque habitant de ce monde».

Il a déclaré que le Ramadhan est une occasion pour «apporter la paix et nous conduire vers un monde plus juste et plus compatissant», rappelant que ce mois sacré «porte les valeurs de paix, de résilience et de générosité».

«Malheureusement, dit-il, nombreux sont celles et ceux qui (passeront) ce mois dans les conflits, les déplacements forcés et la peur».

«Mes pensées et mon cœur les accompagnent, de l’Afghanistan au Sahel, de la Corne de l’Afrique à la Syrie et au-delà. Et je voudrais adresser un message particulier de solidarité et de soutien à celles et ceux qui souffrent des horreurs à Ghaza», a ajouté Antonio Guterres.

«En ces temps difficiles, l’esprit du Ramadhan apporte une lueur d’espoir et nous rappelle notre humanité commune», a-t-il conclu.