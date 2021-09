Halilhodzic évoque “l’indiscipline” de Hakim Ziyech

Sélection marocaine

Hakim Ziyech ne figure pas sur la liste des joueurs convoqués pour les premiers matches des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Connu pour sa rigueur, Vahid Halilhodzic -qui ne badine pas avec la discipline- est revenu sur les raisons le poussant a écarter le vainqueur de la Ligue des champions d’Europe avec Chelsea, a savoir l’indiscipline.

«Ziyech n’a pas été discipliné lors des deux derniers rassemblements et s’est abstenu de s’entraîner et ne semblait pas être un joueur qui porte le maillot de l’équipe nationale et qui se bat pour se qualifier a la Coupe du monde», a lancé coach Vahid.

Et l’ancien coach des Verts de renchérir: «Pour la première fois dans ma carrière d’entraîneur, j’ai vu un joueur de l’équipe nationale qui ne veut pas s’entraîner et prétend être blessé, bien que les tests aient montré qu’il peut jouer. Je ne tolérerai pas ce comportement tant que je serai entraîneur du Maroc».