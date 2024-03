Identification des corps d’Algériens: Vingt personnes interrogées

Au moins vingt personnes, parmi lesquelles des employés des pompes funèbres et du personnel de l’Administration judiciaire affectés à l’Institut de médecine légale de Carthagène, font l’objet d’une enquête dans la région de Murcie et dans d’autres provinces pour leur implication présumée dans un complot visant à obtenir des revenus illicites en échange de faciliter les procédures d’identification et de rapatriement des corps des immigrés algériens décédés à bord des bateaux.

C’est ce qu’ont assuré à LA VERDAD des sources proches des actions, coordonnées par le Tribunal d’Instruction 4 de Cartagena ; et ils ont ajouté qu’il existe également des indications d’anomalies liées à la fourniture d’autres services funéraires.

Les enquêtes sont liées à une plainte concernant l’apparition de photographies d’immigrés morts dans les eaux de la Région de Murcie lors de leur voyage entre la côte algérienne et celle de l’Espagne. Les images auraient été capturées dans des salles d’autopsie à Carthagène et également à Murcie, avec la connivence de responsables du ministère de la Justice ou profitant de l’assouplissement des contrôles, et partagées entre les suspects. Ceci, pour utiliser les photos et autres données éventuelles à des fins lucratives.

Le réseau aurait obtenu des fonds grâce à la collecte de différentes sommes auprès des proches des victimes, dont le montant n’a pas été divulgué, pour obtenir frauduleusement l’identification des corps. Tout cela, en dehors du protocole établi par le gouvernement espagnol pour l’assistance aux personnes qui signalent la disparition ou le décès de proches dans leur tentative de rejoindre l’Europe.

Un porte-parole de la Délégation Gouvernementale a confirmé que la Garde Civile a procédé le week-end dernier à “une série d’arrestations” dans le territoire de la Communauté. L’affaire a été déclarée secrète par le premier magistrat de cet organisme, Raúl Sánchez Conesa.

Les sources consultées ont indiqué que des agents de la Police Judiciaire de l’Institut Armée ont procédé samedi aux arrestations et procédé à des perquisitions dans les installations des entreprises funéraires. Ils y ont saisi des ordinateurs et différents matériels.