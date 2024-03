Intensifier les efforts pour réduire le temps d’attente des passagers dans les aéroports

Le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, a insisté, hier lundi à Sétif, sur la «nécessité d’intensifier les efforts, et d’accélérer les formalités d’usage afin de réduire au minimum l’attente des passagers dans les aéroports».

Inspectant l’aéroport du 8-Mai 1945, dans la commune d’Aïn Arnat, dans le cadre d’une visite de travail à Sétif, le ministre a souligné «la nécessité d’intensifier les efforts pour réduire au minimum le temps consacré à l’accueil des passagers dans les aéroports, simplifier les formalités d’usage tout en œuvrant à une meilleure gestion de ces infrastructures». Le but étant, selon M. Zahana, «d’accueillir convenablement les membres de notre communauté à l’étranger dès l’été prochain».

Le ministre a insisté, dans ce contexte, sur la nécessité d’une «gestion optimale des différents espaces disponibles à l’aéroport du 8 mai 1945 à Sétif, en accélérant les procédures d’adjudication des locaux de l’enceinte aéroportuaire, en créant des espaces pour les enfants et les mères allaitantes, et en améliorant les services liés au fret».

Au siège de la Société d’exploitation du tramway (SETRAM), M. Zahana, après avoir écouté un exposé sur la réalité du secteur des transports dans la wilaya, a souligné que son département ministériel «appuiera et mettra en œuvre les décisions arrêtées localement entre les communes possédant les gares routières et les entreprises en charge de leur gestion, en encadrant cette relation d’un point de vue juridique, l’enjeu étant de fournir aux usagers le confort et la sécurité qu’ils sont en droit d’attendre».