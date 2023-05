Kamel Bouchama de retour à l’ambassade d’Algérie en Syrie

Après 22 ans

Le gouvernement syrien a donné son agrément à la nomination de Kamel Bouchama, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République arabe syrienne, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Membre du tiers présidentiel au Sénat depuis mars 2022, Kamel Bouchama a déjà occupé, faut-il le rappeler, le poste d’ambassadeur d’Algérie en Syrie en 2001.

Il a également été ministre de la Jeunesse et des Sports 1984-1988 et auteur d’un livre sur l’Émir Abdelkader intitulé “L’Émir Abdelkader et les siens. L’ultime étape au Levant”, paru aux éditions ENAG.