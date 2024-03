Kate Middleton annonce être atteinte d’un cancer et avoir entamé une chimiothérapie

La princesse de Galles sort du silence. Après le roi Charles III, Kate Middleton, épouse du prince William, héritier du trône britannique, et mère de leurs trois enfants, a annoncé ce vendredi dans une vidéo être atteinte d’un cancer et avoir entamé une chimiothérapie.

Cette annonce représente un nouveau coup de massue pour la famille royale britannique. Il y a un mois et demi, le 6 février, le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles III, âgé de 75 ans et qui a accédé au trône en septembre 2022, avait été diagnostiqué d’un cancer.

Un « énorme choc »

« En janvier, j’ai subi une importante opération abdominale à Londres. A l’époque, on pensait que mon état n’était pas cancéreux », a expliqué la princesse de 42 ans dans une vidéo, où elle est apparue l’air éprouvé.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

« Cependant, les tests effectués après l’opération ont révélé la présence d’un cancer », a-t-elle poursuivi, parlant d’un « énorme choc ». « Mon équipe médicale m’a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et je suis maintenant aux premiers stades de ce traitement », a ajouté la princesse de Galles. Elle a cependant assuré qu’elle allait « bien ».

« Cela nous a pris du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis », ses trois enfants avec le prince William, a-t-elle déclaré. « Comme je leur ai dit, je vais bien, et deviens plus forte chaque jour en me concentrant sur les choses qui m’aideront à guérir », a-t-elle ajouté, disant espérer que le public comprendra que « nous avons besoin de temps, d’espace et d’intimité pendant que je poursuis mon traitement ».