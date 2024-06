Kylia Nemmour intègre la liste de Forbes

Le célèbre magazine américain, Forbes, a publié sa nouvelle revue spéciale dédiée pour le continent africain. Un numéro dans lequel il détaille la liste des 30 jeunes africains, âgés de moins de 30 ans, innovateurs dans leurs domaines respectifs.

Kylia Nemour, la championne algérienne de gymnastique, continue de marquer l’histoire en devenant la première femme de son pays à figurer sur la liste « Forbes » Afrique. Le magazine américain l’a honorée dans son numéro consacré à l’Afrique en reconnaissant ses exploits dans sa sélection annuelle des 30 jeunes innovateurs de moins de 30 ans, intitulée « Forbes Africa 30 UNDER 30 » pour l’année 2023.

Cette liste met en lumière les créateurs qui se distinguent par leur succès et leur influence, qu’ils soient originaires d’Afrique ou résidents de la région, et âgés de 30 ans ou moins. Après avoir décroché la première médaille d’argent de l’histoire des « Arabes et Africains » lors de la Coupe du monde de gymnastique en octobre 2023, Kylia Nemour a ajouté un nouvel exploit à son palmarès en entrant dans la prestigieuse liste de Forbes Afrique, à seulement 17 ans.