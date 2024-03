La Belgique envoie des aides humanitaires par voie aérienne à Gaza

Un avion militaire belge a décollé lundi après-midi, de la capitale, Bruxelles, en direction de la Jordanie, pour acheminer par voie aérienne une aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza.

Les ministres des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et celle la Coopération au développement, Caroline Guinez, étaient présentes à l’aéroport militaire de Melsbroek, selon le correspondant d’Anadolu.

L’avion transporte des fournitures médicales et du matériel de nettoyage et de stérilisation d’une valeur de 500 millions d’euros.

L’avion devrait d’abord atterrir en Jordanie et les aides humanitaires seront contrôlées par les autorités jordaniennes et israéliennes avant l’opération de largage dans la bande de Gaza.

Suite à la guerre et à l’état de siège imposés par Israël, la population de Gaza, et en particulier celle des districts de Gaza et du Nord, vit au bord de la famine, sur fond d’une grave pénurie de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant. Environ 2 millions de Palestiniens de la Bande de Gaza ont été contraints au déplacement à l’intérieur de l’enclave assiégée par Israël depuis 17 ans.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une offensive meurtrière contre la Bande de Gaza, faisant des dizaines de milliers de victimes, majoritairement des femmes et des enfants, selon des bilans palestiniens et onusiens.