La Commission européenne refuse d’établir un lien entre immigration et insécurité

Une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) français publiée le 31 janvier 2024 a provoqué une vive polémique au sein des instances européennes. L’enquête, « établie à partir des faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationale françaises », vise à offrir une première visibilité sur les grandes tendances en matière d’insécurité constatées en 2023 par les forces de l’ordre. Or, le 30 mars, l’eurodéputé du Rassemblement national, Jean-Paul Garraud, appartenant au groupe « Identité et démocratie », a interpellé la Commission européenne en lui posant une question prioritaire.

« En moyenne, toutes infractions confondues, 17 % des mis en cause sont des ressortissants étrangers, soit une part plus de deux fois supérieure à leur poids dans la population générale (7,8 %). Cette proportion monte même jusqu’à 40 % pour certains types d’infractions, soit une surreprésentation des étrangers d’un facteur 5 », indique l’élu européen en prélude à ses questions qui font référence à des chiffres mentionnés dans la page 13 de l’étude.

L’eurodéputé cite également les augmentations des violences sexuelles (+8 %), des homicides (+5 %) et des tentatives d’homicide (+13 %) par rapport à 2022. Le nombre de destructions et de dégradations volontaires est également en hausse (+3%), de même que les violences urbaines de fin juin-début juillet 2023 (+ 140 % sur une semaine par rapport à la même période en 2022).