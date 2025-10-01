La France délivre plus de 1 000 visas supplémentaires aux étudiants Algériens!

Campus France et l’Ambassade de France en Algérie félicitent les 8351 étudiants algériens qui ont obtenu un visa pour venir étudier en France à la rentrée 2025.

Ce chiffre représente une augmentation de plus de 1 000 visas par rapport à l’année 2024, affirme un communiqué de l’Ambassade de France en Algérie.

Au total, 8351 étudiants algériens, admis dans les universités françaises pour l’année 2025-2026, ont obtenu un visa D pour étudier en France.

« 87 % des étudiants ont obtenu leur visa suite à leur acceptation par la procédure de candidature Études en France », ajoute la même source.

Cette dernière a notamment exhorté l’ensemble des étudiants souhaitant poursuivre les études dans une université française l’année prochaine à préparer leur candidature. « Si vous envisagez d’étudier en France, la prochaine campagne Campus France débute le 1er octobre prochain, lancez-vous ! », conclut le communiqué.