-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français
Station de dessalement Fouka 2

Reprise du service à pleine capacité de production

Echoroukonline
  • 198
  • 0
Reprise du service à pleine capacité de production

Le service à pleine capacité de production de la station de dessalement d’eau de mer “Fouka 2”, a repris son activité ,selon le communiqué de la société Algérienne de dessalement de l’eau de mer, publié ce vendredi.

La Société algérienne de dessalement de l’eau de mer a annoncé, vendredi dans un communiqué, la remise en

“La Société algérienne de dessalement de l’eau de mer, filiale du groupe Sonatrach, informe que les travaux de maintenance périodique programmés au niveau de la station de dessalement d’eau de mer “Fouka 2″ (wilaya de Tipaza), ont été achevés”, lit-on dans le communiqué.

Ainsi, la station a repris son activité et fonctionne actuellement à pleine capacité, soit 300.000 m3/jour, dans des conditions d’exploitation normales, “à même d’assurer la continuité de l’approvisionnement en eau”, ajoute la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un programme de maintenance préventive visant à assurer la disponibilité des installations et la continuité du service, suivant les normes en vigueur, conclut la même source.

APS

Articles en Relation
Métro d’Alger: Reprise du service sur quatre stations après une panne technique

Métro d’Alger: Reprise du service sur quatre stations après une panne technique

Conseil de la nation: Adoption du texte de loi relatif au régime électoral

Conseil de la nation: Adoption du texte de loi relatif au régime électoral

Le Président de la République félicite les joueuses de l’équipe nationale de handi-basket pour leur sixième titre africain consécutif

Le Président de la République félicite les joueuses de l’équipe nationale de handi-basket pour leur sixième titre africain consécutif

Un avion de chasse américain abattu par l’Iran

Un avion de chasse américain abattu par l’Iran

Le Liban: 23 morts et 98 blessés au cours des dernières 24 heures

Le Liban: 23 morts et 98 blessés au cours des dernières 24 heures

Des experts de l’ONU condamnent la loi israélienne sur la peine de mort visant les Palestiniens

Des experts de l’ONU condamnent la loi israélienne sur la peine de mort visant les Palestiniens

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus