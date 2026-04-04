Reprise du service à pleine capacité de production

Station de dessalement Fouka 2

Le service à pleine capacité de production de la station de dessalement d’eau de mer “Fouka 2”, a repris son activité ,selon le communiqué de la société Algérienne de dessalement de l’eau de mer, publié ce vendredi.

La Société algérienne de dessalement de l’eau de mer a annoncé, vendredi dans un communiqué, la remise en

“La Société algérienne de dessalement de l’eau de mer, filiale du groupe Sonatrach, informe que les travaux de maintenance périodique programmés au niveau de la station de dessalement d’eau de mer “Fouka 2″ (wilaya de Tipaza), ont été achevés”, lit-on dans le communiqué.

Ainsi, la station a repris son activité et fonctionne actuellement à pleine capacité, soit 300.000 m3/jour, dans des conditions d’exploitation normales, “à même d’assurer la continuité de l’approvisionnement en eau”, ajoute la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un programme de maintenance préventive visant à assurer la disponibilité des installations et la continuité du service, suivant les normes en vigueur, conclut la même source.

APS