La mairie de Paris perquisitionnée

Des perquisitions sont en cours ce mardi 5 mars dans les locaux de la mairie de Paris et ses annexes, a appris BFM Paris Île-de-France de source judiciaire, confirmant une information du Monde.

Ces perquisitions ont été menées “dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte en novembre 2023 des chefs de prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics” concernant le très décrié voyage de la maire Anne Hidalgo à Tahiti.

“Cette ouverture d’enquête fait suite à une plainte d’une association anti-corruption adressée au parquet de Paris”, selon BFMTV.

La ville de Paris se dit “confiante”

L’opposition n’a pas tardé à réagir après l’annonce des perquisitions dans les locaux de l’hôtel de ville. Le groupe Changer Paris évoque une action “louable” de la justice. “Nous demandons depuis des mois la transparence autour du voyage d’Anne Hidalgo à Tahiti, ce qu’elle a toujours refusé.

De son côté, la Commission de déontologie de la ville de Paris, saisie par la ville, avait indiqué que le voyage en question est “régulier sur le plan déontologique”.

Dans un communiqué, la ville de Paris assure ce mardi avoir “d’ores et déjà produit volontairement les justificatifs relatifs au déplacement d’une délégation de la ville en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie”. La municipalité se dit “sereine et confiante quant à l’issue de ces investigations”.