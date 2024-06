La Palestine désormais membre de l’Organisation Internationale du Travail

La Palestine a été élue lundi à l’unanimité comme nouveau membre du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail OIT pour la période 2024-2027 par la Confédération syndicale internationale CSI et la Fédération de l’Union arabe des syndicats ATUC, indique l’agence Wafa.

La Palestine était représentée par le SG de la Fédération générale des syndicats palestiniens, Shaher Saad, à la conférence de l’Organisation internationale du travail OIT, ajoute t-on.

Pour le syndicaliste palestinien, il s’agit d’un ”grand et important succès pour la Palestine”, car sa reconnaissance et l’élection de ses représentants aux conseils d’administration des organisations, syndicats et grandes institutions internationales, ”mettent en évidence le droit du peuple palestinien à garantir sa liberté et son autodétermination et de déclarer son Etat indépendant avec Al Qods occupée comme capitale”.

Il a ajouté que la Palestine a reçu un grand soutien et un accord lors de la 112e Conférence internationale du Travail, à laquelle ont participé des délégués des travailleurs, des employeurs et des gouvernements des 187 Etats membres de l’OIT.