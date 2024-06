La production abondante de blé dur a permis d’assurer 1,2 milliard de dollars au profit du Trésor

Concernant la campagne Moisson-battage pour l’année 2024 et à l’issue de l’exposé du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, qui affirme que l’Algérie a assuré 1,2 milliard de dollars au profit du Trésor, du fait de la production abondante de blé dur réalisée cette année, laquelle a permis à l’Algérie de se rapprocher de l’autosuffisance totale, Monsieur le Président a ordonné de “fixer un objectif stratégique, à même d’augmenter les surfaces cultivées dans notre grand Sud à 500.000 hectares, notamment avec l’investissement de l’Etat frère du Qatar sur 117.000 hectares et celui de l’Italie sur 36.000 hectares, outre les investissements nationaux sur 120.000 hectares”, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a aussi souligné que l’autosuffisance totale est désormais à portée de main, grâce à notre production à hauteur de 80% de blé dur, étant une tradition de production et de consommation algérienne et compte tenu de sa disponibilité en petites quantités sur les marchés internationaux par rapport au blé tendre”.

Le président de la République a également ordonné “la production de grains de maïs et interdit sa récolte avant maturité complète”, selon la même source.

Le président de la République a, par ailleurs, instruit le ministre de l’Agriculture à l’effet d'”associer les agriculteurs à l’opération de sensibilisation, en vue d’améliorer la productivité par hectare, laquelle ne doit pas être inférieur à 55 quintaux/hectare dans les régions du Sud, connues pour les moyens considérables dont elles disposent, notamment en termes d’eau et d’électricité”, conclut le communiqué.