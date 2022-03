L’Algérie évacue le personnel de son ambassade en Ukraine

Les autorités algériennes ont décidé d’évacuer le personnel diplomatique de son ambassade a Kiev -capitale de l’Ukraine- suite aux opérations militaires russes qui s’y poursuivent depuis une semaine.

Le ministère des Affaires étrangères a décidé d’évacuer le personnel de son ambassade a Kiev et leur famille excepté l’ambassadeur a bord des vols spéciaux de rapatriement des ressortissants algériens établis en Ukraine, a-t-on appris de sources bien informées.

Réunion MAE-Roumanie-Pologne-Hongrie: le but faciliter le “rapatriement” des Algériens d’Ukraine

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger a tenu, dimanche, une réunion de coordination avec les ambassadeurs de la Roumanie et de la Pologne, et la chargée d’affaires de l’ambassade de Hongrie en Algérie, au cours de laquelle les conditions de passage des ressortissants algériens aux frontières de ces Etats et la facilitation des mesures de leur rapatriement au pays, ont été abordées, a indiqué le ministère dans un communiqué.

“Dans le cadre du suivi de la situation de la communauté nationale en Ukraine et par souci de préserver l’intégrité de nos concitoyens et de faciliter les mesures de leur rapatriement au pays en Algérie, une réunion de coordination s’est tenue au siège du ministère des Affaires étrangères avec les ambassadeurs de la Roumanie et de la Pologne, et la chargée d’affaires de l’ambassade de Hongrie en Algérie. Les conditions d’accueil et de passage des membres de la communauté algérienne aux frontières de ces Etats en raison de la situation prévalant en Ukraine, ont été abordées”.

Selon le communiqué, les diplomates ont affirmé, lors de cette réunion, que leurs pays respectifs étaient prêts à coordonner avec les autorités et les services diplomatiques algériens concernés pour faciliter l’opération de passage aux frontières et l’accueil des ressortissants algériens jusqu’à leur rapatriement.

Le MAE avait annoncé, dimanche, le décès samedi d’un ressortissant algérien dans la ville de Kharkiv au nord-est de l’Ukraine, précisant qu’il procédait en fonction des moyens disponibles au rapatriement de la dépouille du défunt”.

MAE: “les ressortissants appelés a suivre les orientations de l’Ambassade d’Algérie a Kiev”

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger a annoncé, vendredi, qu’il continue de suivre les développements de la situation en Ukraine et affirme son souci a garantir la sécurité des membres de la communauté nationale établis dans ce pays, a travers l’ambassade d’Algérie a Kiev et en coordination avec les ambassades d’Algérie a Varsovie en Pologne et a Bucarest en Roumanie.

“Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger continue de suivre les développements de la situation dans la république de l’Ukraine et assure de son entière souci a œuvrer et coordonner les efforts pour assurer la sécurité des membres de la communauté nationale établis dans ce pays par le biais de l’ambassade d’Algérie a Varsovie et a Bucarest”, selon un communiqué de MAE.

Dans ce cadre, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger rappelle “les citoyens algériens présents et établis en Ukraine a suivre les orientations de l’ambassade d’Algérie dans la capitale ukrainienne, Kiev, et veille dans ces moments difficiles a rester en contact avec eux directement ou indirectement”.

Le ministère rappelle qu’un numéro vert, le 0800- 500068, est mis a la disposition des membres de la communauté nationale établis dans ce pays pour entrer en contact avec l’ambassade d’Algérie a Kiev, en plus du numéro vert en Algérie, le 021 50 45 00, créé au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, précise encore le même communiqué .

L’ambassade d’Algérie en Ukraine s’adresse a ses ressortissants

L’ambassade d’Algérie en Ukraine a appelé les ressortissants algériens établis dans ce pays européen –dont les relations sont extrêmement tendues avec sa voisine la Russie- de prendre attache avec elle afin de mettre a jour leurs renseignements personnels.

La représentation diplomatique algérienne a Kiev a indiqué ,dans un communiqué, que “compte tenu de la conjoncture actuelle et en vue d’éviter tout malheur, la communauté algérienne établie en Ukraine est tenue de mettre a jour ses renseignements, notamment le lieu de résidence, les numéros de téléphone et d’appeler le numéro vert mis a sa disposition”.