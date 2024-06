L’Algérie se dote d’une école nationale supérieure de cybersécurité

Un décret présidentiel portant création d’une école nationale supérieure de cybersécurité à Sidi Abdellah est paru dans le dernier numéro du Journal Officiel (JO).

L’article 5 dudit décret stipule que “… l’école a pour mission d’assurer la formation supérieure, la recherche scientifique et le développement technologique à la formation d’ingénieurs et de docteurs possédant les compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de développement ou d’enseignement dans les domaines de la cybersécurité”.

“L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique”, selon l’article 3.

Son directeur est chargé entre autres de “veiller au bon déroulement et au suivi des activité de prestation de services et/ou d’expertise à l’intérieur et à l’extérieur de l’école en matière de cybersécurité” et de “veiller à la protection et à la sécurisation des informations des systèmes d’information hébergées au niveau de l’école”.