L’Arabie Saoudite annonce les préparatifs et le calendrier de la prochaine saison du Hajj

Le ministre du Hajj et de la Omra, Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, a annoncé la remise du document comprenant les premiers préparatifs et le calendrier de la saison du Hajj 1446 AH.

Ce document s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de mesures pour le développement de la saison du Hajj de l’année prochaine, notamment la plateforme “Nususk” pour améliorer la transformation numérique au service des invités des Lieux saints de l’Islam.

Dr. Al-Rabiah a souligné que cette année a été marquée par le lancement des initiatives les plus importantes menées par le ministère de l’Intérieur et le ministère du Hajj et de la Omra, à savoir la campagne “Pas de Hajj sans permis” et qui vise à lutter contre ce phénomène des pèlerins illégaux, relevant que cette initiative a été un succès total à tous les plans.

“Nous n’avons reçu aucune réclamation concernant la présence de pèlerins illégaux à l’intérieur des résidences ou des camps de pèlerins réguliers”, s’est-il réjoui, rappelant le lancement de la carte “Nususk” qui contient des informations sur les pèlerins et les services qui leur sont fournis.

S’exprimant lors de la cérémonie “laissant un arrière-goût de musc”, organisée pour rendre hommage aux entités distinguées et annoncer les mesures du Hajj 1446 de l’hégire, ainsi que les gagnants du prix “Labbaytom” (Vous avez répondu à l’appel de Dieu) au siège du ministère du Hajj et de la Omra, à La Mecque, M. Al -Rabiah a fait état d’un ensemble de mesures pour l’amélioration des services rendus lors de la saison du Hajj de l’année prochaine concernant la santé et la sécurité, ainsi que les moyens facilitant l’accomplissement de rituels dans la quiétude et le confort.

Au début de la cérémonie, Dr Al-Rabiah a félicité les participants pour le succès de la saison du Hajj de cette année. Dans ce sens, il a déclaré que “ce succès a été réalisé grâce au soutien de Dieu et conformément aux hautes orientations du Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud et le suivi attentif de Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier, Président du conseil des ministres”.