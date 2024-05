Le coach Petkovic dévoile sa liste de 25 joueurs

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic a dévoilé, ce jeudi 30 mai, une liste de 25 joueurs en prévision du prochain stage de l’Equipe nationale, prévu du 1 au 11 juin 2024.

Sur la liste, on retient l’absence de Mahrez pour le second stage consécutif,de Chaibi et Boudaoui et la convocation du défenseur du CRB Chouaib Keddad.

Pour ce qui est de la non-convocation de Youcef Belaïli, le sélectionneur a expliqué que sa décision était motivée par le problème de discipline du joueur et du fait de disposer des éléments ayant le même profil que l’attaquant du MCA, ajoutant que “la porte reste toujours ouverte”.

Par ailleurs, il a fait savoir qu’il insistait sur la cohésion qui “était essentielle” à ses yeux, ajoutant “ne pas vouloir trop changer par rapport à la liste établie en mars dernier” car “il y a deux matchs essentiels pour la qualification au Mondial”.

Petkovic a souligné avoir opté pour les 25 meilleurs joueurs disponibles actuellement, ajoutant que sa tournée dans différentes villes du pays a pour but de découvrir l’Algérie, sa géographie et sa culture.

Les Verts disputeront deux matchs pour le compte du groupe (G) des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à la Guinée, le 06 juin 2024 au stade Nelson Mandela de Baraki (20h) et l’Ouganda, le 10 du même mois au Mandela National Stadium de Kampala (17h).