Le peuple algérien soutiendra le second mandat, selon Bengrina

Le président du mouvement “El Bina”, Abdelkader Bengrina a affirmé, samedi à Oran, que sa formation politique œuvre à contribuer à la réussite de la prochaine élection présidentielle et à y élargir la participation populaire.

S’exprimant lors d’un meeting qu’il a présidé au Centre des conventions d’Oran “Ahmed Benahmed”, Bengrina a déclaré que son parti “œuvre à contribuer à la réussite de la prochaine élection présidentielle et à élargir la participation populaire lors du scrutin afin d’édifier un bloc national faisant de l’Algérie une puissance économique dans la région en mettant à profit sa position géographique et sa profondeur africaine et méditerranéenne”.

Il a, d’autre part, affirmé que “les Algériens éprouvent, actuellement, jour après jour, un sentiment d’assurance quant à l’avenir de leur pays qui avance à pas sûrs et mesurés vers le renouveau et la prospérité et vers davantage de consolidation de sa sécurité alimentaire et sanitaire”.

Bengrina a, par ailleurs, affirmé que son mouvement croit en l’adhésion du peuple algérien à la candidature du président Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat, “un choix dont le pays a besoin en cette période”, a-t-il expliqué, ajoutant “nous œuvrerons de toutes nos forces pour sa réussite afin de servir le pays”.

Le président du mouvement “El Bina”, a indiqué, dans le même contexte, que “Madjlis Ech-choura (Conseil consultatif) de sa formation politique a pris cette décision, en étant convaincu de la nécessité de parachever l’édification de l’Algérie dans un habillage renouvelé et du fait que le président Abdelamadjid Tebboune est un enfant du peuple qui est franc et sincère avec son peuple et parce qu’il connait parfaitement les problèmes et les attentes des citoyens et qu’il œuvre sans relâche à les prendre en charge”.