Le Premier ministre reçoit le Directeur général de la FAO

Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui a reçu, jeudi au Palais du Gouvernement, le Directeur général (DG) de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Qu Dongyu, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Les discussions ont porté sur “l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie et la FAO, tout en réitérant la volonté commune de s’atteler à la promotion de la coopération dans le cadre des projets bilatéraux pour le soutien et le développement du secteur de l’Agriculture”, note le communiqué.

A cette occasion, “le DG a hautement salué les acquis réalisés par l’Algérie dans le secteur agricole, grâce aux mesures et réformes décidées par le président de la République M.Abdelmadjid Tebboune pour relancer et développer ce secteur, permettant de réaliser une performance exceptionnelle enregistrée par la FAO et le Programme alimentaire mondial (PAM), sachant que l’indicateur mondial de la sécurité alimentaire a classé l’Algérie en tête des pays africains et au 54e rang sur 113 pays classés”, précise le communiqué.

Les deux parties ont, également, passé en revue “les répercussions de l’agression barbare que subit le peuple palestinien, notamment dans la bande de Ghaza, par l’occupant qui utilise la famine comme moyen génocidaire contre les Palestiniens”, selon la même source.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa.