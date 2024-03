Le président de la République appelle à une vision commune pour préserver les intérêts des producteurs et consommateurs de gaz

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, ce samedi à Alger lors de l’ouverture du 7e Sommet des chefs d’Etats et de Gouvernements des pays exportateurs de gaz (GECF) que « ce sommet constitue une opportunité pour jeter les jalons d’une vision commune, afin de préserver les intérêts des pays producteurs et consommateurs de gaz ».

Lors de son allocution prononcée devant les chefs d’Etats et de Gouvernements au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif Rahal, le président de la République a considéré que « ce sommet reflète les engagements du Forum des pays exportateurs de gaz et les efforts pour consolider le rôle du gaz dans la sécurité énergétique mondiale ».

Pour le président de la République, « le gaz naturel joue un rôle essentiel pour atteindre les objectifs du développement durable et contribue à répondre à la demande mondiale croissante en énergies ».

Soulignant que l’Algérie est convaincue, à l’instar de tous ses partenaires, que le gaz est une ressource naturelle qui nécessite des investissements lourds, le chef de l’Etat a indiqué que « le gaz est un ami de la nature ».

« Le gaz naturel est une énergie propre qu’on utilise aux côtés des énergies nouvelles et renouvelables. Si on ambitionne ensemble de soutenir le développement des nouvelles technologies dans ce domaine et les politiques qui encouragent l’investissement face aux défis énergétiques, il est clair que cela exige de nous tous de consolider le dialogue entre les membres du Forum des pays exportateurs », a développé le président de la République.

Pour le chef de l’Etat, le 7e sommet du GECF « se veut une plateforme d’échanges d’expériences et de dialogue pour mieux se concerter sur la nécessité de développer la production de gaz avec des investissements continus dans les technologies liées à l’exploration, la production, la commercialisation et l’exportation du gaz naturel ».

En ce sens, il a cité l’Institut de recherche du gaz (GRI) du GECF que l’Algérie abrite et qui devra passer au cap de développement de partenariats avec d’autres instituts des pays membres du GECF, mais aussi d’autres instituts dans le monde.

Aussi, le chef de l’Etat a souligné que le renforcement du GECF avec l’adhésion du Mozambique et de la Mauritanie en qualité d’observateurs, mais aussi du Sénégal, dont la demande d’adhésion a été actée hier vendredi, permettra à ce Forum d’élargir le dialogue et la concertation pour placer le gaz comme un élément clé dans la transition énergétique dans le monde.