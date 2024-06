Le président de la République arrive à Borgo Egnazia pour participer au Sommet du G7

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est arrivé ce vendredi, à Borgo Egnazia, à Bari (Italie) pour participer au Sommet du G7 qui se tient jusqu’au 15 juin.

Auparavant le président de la République a reçu le président du Kenya, William Ruto, à sa résidence de Masseria San Francesco à Bari, en Italie.

Arrivé, hier jeudi à Bari pour participer au Sommet du G7, le président de la République participera à cet événement à l’invitation de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.

Par ailleurs, le président de la République prononcera un discours et devra avoir des rencontres avec plusieurs grands dirigeants mondiaux.

Les dirigeants du G7 (Etats-Unis d’Amérique, Royaume-Uni, France, Japon, Allemagne, Italie et Canada) et les dirigeants de pays arabes et africains participant à ce Sommet, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, se rendront, vendredi à la mi-journée, au Complexe touristique Borgo Egnazia dans les Pouilles à Bari.

Pour rappel, le président de la République, a reçu, hier jeudi en sa résidence à Masseria San Francesco, le président français, Emmanuel Macron.