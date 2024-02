Le président du Mozambique arrive à Alger

Il effectue une visite d'amitié et de travail

Le président de la République du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, est arrivé mercredi à Alger, pour une visite d’amitié et de travail en Algérie, à l’invitation du président de la République Abdelmadjid Tebboune.

Le président mozambicain a été accueilli à son arrivée à l’aéroport international “Houari-Boumediene” par le Premier ministre, Nadir Larbaoui.

Cette visite qui s’inscrit dans le cadre “du renforcement et de la consolidation des liens de fraternité et de solidarité historiques unissant l’Algérie et le Mozambique”, intervient à la veille de la participation du président Filipe Jacinto Nyusi, aux travaux du 7e Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) qui se tiendra cette semaine à Alger.