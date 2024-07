Législatives: le parti de Mélenchon rejette la proposition de Gabriel Attal

« Les “insoumis” ne gouverneront que pour appliquer leur programme, rien que le programme », a répondu le coordinateur de La France insoumise (LFI), Manuel Bompard, mardi sur BFM-TV, à la proposition d’« Assemblée plurielle » du premier ministre, Gabriel Attal.

Le député des Bouches-du-Rhône, réélu dimanche au premier tour des élections législatives, a exclu l’idée d’une grande coalition si aucune majorité absolue ne se dégageait à l’issue du second tour, le 7 juillet. « Je suis dans une campagne où l’objectif, c’est d’avoir une majorité pour pouvoir gouverner avec un gouvernement du Nouveau Front populaire dimanche. C’est quand même ça, aujourd’hui, l’enjeu », a-t-il déclaré, la coalition de gauche ayant recueilli 28,27 % des voix, en deuxième position, derrière le Rassemblement national (dont LR-RN) (33,2 %), a rapporté Le Monde.

Comme l’expliquait Nicolas Chapuis, directeur adjoint de la rédaction, dans ce tchat, nous qualifions LFI de gauche radicale, et les partis comme le NPA et LO d’extrême gauche. « Il suffit d’étudier leurs programmes (notamment leurs rapports très différents aux institutions en place) pour voir la différence entre les deux », justifiait-il, ajoutant: « Enfin, nous considérons que le NFP est une coalition dont le centre de gravité est à gauche (on pourrait dire à gauche du PS, à droite de LFI, pour schématiser) ».

Sur TF1 lundi soir, le Premier ministre français Gabriel Attal a dit vouloir bâtir une “Assemblée plurielle” pour contrer le Rassemblement national (RN).