L’Egypte augmente le nombre de camions des aides acheminées dans la Bande de Gaza à 300 par jour

L’Egypte a décidé d’augmenter le nombre des camions des aides humanitaires dans la Bande de Gaza via le terminal de Rafah à 300 camions par jour, à partir de ce dimanche, alors que 6 mois se sont écoulés depuis le début de la guerre israélienne en cours dans l’enclave assiégée, qui est habitée par environ 2,3 millions de Palestiniens.

Le chef du Service d’information de l’État égyptien, Dhia Rashwan, a déclaré dimanche par voie de communiqué, que son pays avait décidé d’augmenter le nombre de camions transportant de la nourriture et de l’aide médicale et humanitaire pour les frères palestiniens à Gaza, à partir de dimanche, à au moins 300 camions par jour, entrant dans la bande de Gaza du côté égyptien, via le terminal de Rafah.

Rashwan n’a pas précisé si cette aide était entièrement égyptienne ou si elle provenait également d’autres pays, ni précisé le nombre de départ des camions entrant actuellement à Gaza via Rafah.

“Le nombre de camions humanitaires entrés du côté égyptien dans les zones du nord de la bande de Gaza, uniquement, a atteint 322 camions, depuis le début du mois de Ramadan, le 11 mars dernier”, a-t-il fait savoir.

Et d’ajouter: “Le nombre de camions entrés à Gaza via Rafah, depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, a atteint 19 354 unités, transportant 19 952 tonnes de fournitures médicales et 23 453 tonnes de vivres”.

“Ces camions transportaient également 10 435 tonnes de carburant, 26 692 tonnes d’eau, 44 103 tonnes d’autres matériels de secours et 123 ambulances équipées”, a-t-il poursuivi.

Rashwan a également affirmé que 3 764 personnes blessées et malades étaient entrées en Égypte depuis Gaza pour y être soignées, ainsi que 6 191 compagnons, en plus de 66 759 ressortissants étrangers et binationaux et 6 330 Égyptiens.

En raison de la guerre et des restrictions israéliennes qui violent les lois internationales, les habitants de la bande de Gaza sont au bord de la famine, compte tenu d’une grave pénurie de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant, outre le déplacement d’environ deux millions d’habitants de la bande de Gaza, qu’Israël assiège depuis 17 ans.