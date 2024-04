L’Égypte récupère la statue de Ramsès II, volée il y a plus de trente ans

Le roi Ramsès II est rentré chez lui. L’Égypte a accueilli une statue vieille de 3400 ans représentant la tête du roi Ramsès II. Elle avait été volée et sortie clandestinement du pays il y a plus de trente ans, a déclaré dimanche le ministère des Antiquités du pays. La statue se trouve actuellement au musée égyptien du Caire, mais n’est pas exposée. L’artefact sera restauré, a indiqué le ministère dans un communiqué.

La statue a été volée dans le temple de Ramsès II, dans la cité antique d’Abydos, dans le sud de l’Égypte. La date exacte n’est pas connue, mais Shaaban Abdel Gawad, qui dirige le département égyptien de rapatriement des antiquités, a déclaré que la pièce a disparu à la fin des années 1980 ou au début des années 1990.

Les autorités égyptiennes ont repéré l’artefact lorsqu’il a été mis en vente lors d’une exposition à Londres en 2013. Il s’est ensuite déplacé dans plusieurs pays avant d’arriver en Suisse, selon le ministère des Antiquités. L’Égypte a collaboré avec les autorités suisses pour établir la propriété légitime de la statue. La Suisse a remis la statue à l’ambassade égyptienne à Berne l’année dernière, mais ce n’est que récemment que l’Égypte a ramené l’artefact chez elle.

«Cette tête fait partie d’un groupe de statues représentant le roi Ramsès II assis aux côtés d’un certain nombre de divinités égyptiennes», a déclaré M. Abdel Gawad. Ramsès II est l’un des pharaons les plus puissants de l’Égypte ancienne. Également connu sous le nom de Ramsès le Grand, il était le troisième pharaon de la dix-neuvième dynastie d’Égypte et a régné de 1279 à 1213 avant Jésus-Christ.