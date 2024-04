Les divisions ressurgissent dans la société israélienne

Après six mois de conflit

Avec la guerre à Gaza, les divisions ressurgissent et les manifestations reprennent à Jérusalem et à Tel Aviv. Les manifestants réclament la fin de la guerre, le retour des otages, et même des élections anticipées.

L’objectif est de chasser du pouvoir un gouvernement d’extrême droite, nationaliste et religieux, qui a échoué à protéger la population.

« Pour eux, la seule loi qui compte, c’est la loi de Dieu ». Mais comment faire nation? « Dans la société juive, il y a au moins trois concepts différents de ce que doit être l’État d’Israël ». Un État nationaliste? Religieux? Ou démocratique? Ram Froman, l’un des visages de ce mouvement de contestation en Israël, opte pour la troisième option, selon RFI. Il est à la tête du Forum laïc, un mouvement pour la promotion de la laïcité en Israël.

Guerre à Gaza, occupation, racisme… Pour lui tout est lié. Les sionistes religieux au pouvoir en Israël entraînent le pays vers de graves dérives autoritaires. « Et certains sont persuadés de mener une guerre sainte », dénonce-t-il. « On le voit. Beaucoup d’officiers et de soldats religieux pensent qu’ils sont dans la guerre de Dieu. Ils pensent qu’ils doivent détruire Gaza. Ils pensent qu’ils doivent coloniser Gaza. On se demande si leur autorité, c’est leur commandant, ou plutôt leurs rabbins », ajoute-t-il.

« Comment on peut vivre ici? »

Ancien avocat, ce quinquagénaire s’interroge sérieusement sur l’avenir de son pays. « Comment peut-on vivre ici? Avec d’un côté les messianiques et les ultrareligieux, qui ont pour objectif commun de détruire la laïcité dans notre pays. Et de l’autre, le Hamas. Nous avons donc nos fondamentalistes et les fondamentalistes de l’autre côté de la frontière. Nous sommes coincés entre deux types de radicaux », regrette l’homme.

Ram Forman affirme qu’il se battra jusqu’au bout pour la justice et l’égalité pour tous, juifs comme arabes. Mais en cas d’échec, il a déjà un plan B. Il quittera Israël. « Pas question de vivre dans un pays dominé par les extrémistes », conclut-il.