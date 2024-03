Les États-Unis appellent “enfin” à un ‘cessez-le-feu immédiat’ à Gaza!

La vice-présidente américaine, Kamala Harris a prôné, dimanche, une trêve immédiate à Gaza.

« Etant donné l’ampleur des souffrances à Gaza, il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat pour au moins les six prochaines semaines, ce qui est actuellement sur la table des négociations » entre Israël et le Hamas, a-t-elle déclaré lors d’un discours commémorant une marche pour les droits civiques à Selma, dans l’Alabama, selon Le Monde. « Cela permettra de libérer les otages et d’acheminer une quantité significative d’aide », a-t-elle ajouté, appelant le Hamas à se positionner favorablement. « Le Hamas affirme qu’il veut un cessez-le-feu. Eh bien, il y a un accord sur la table. Et comme nous l’avons dit, [il] doit accepter cet accord. »

Kamala Harris a également émis la critique la plus virulente à ce jour à l’encontre d’Israël de la part d’un haut fonctionnaire américain, appelant le premier ministre, Benyamin Netanyahou, à prendre des mesures pour accroître l’aide à Gaza. « Le gouvernement israélien doit en faire davantage pour augmenter de manière significative le flux d’aide. Il n’y a pas d’excuses », a-t-elle déclaré, précisant qu’Israël « devait ouvrir de nouveaux points de passage » et « ne doit pas imposer de restrictions inutiles à l’acheminement de l’aide ».

« Trop de Palestiniens innocents ont été tués », a déclaré la vice-présidente des Etats-Unis, en faisant référence à la distribution d’aide à Gaza qui a tourné au drame, jeudi ; le ministère de la santé du Hamas accuse l’armée israélienne d’avoir tué 118 personnes en tirant sur la foule. L’armée israélienne a reconnu des « tirs limités » et a affirmé que la plupart des victimes étaient mortes dans une « bousculade ».

« La menace que le Hamas pose au peuple d’Israël doit être éliminée », a par ailleurs ajouté la vice-présidente des Etats-Unis.

Vendredi, le président américain, Joe Biden, avait répété « espérer » une trêve d’ici au ramadan, le mois sacré du jeûne musulman, qui débutera le 10 ou le 11 mars. La délégation du Hamas doit donner une « réponse officielle » à une proposition élaborée à la fin janvier par les pays médiateurs – Qatar, Etats-Unis, Egypte – et les négociateurs israéliens, selon une source proche du mouvement islamiste palestinien.