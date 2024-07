Les responsables du foot algérien rattrapés par la justice!

L'enquête concerne 14 accusés

Une information judiciaire a été ouverte, lundi, contre 14 accusés dans des affaires de corruption impliquant d’anciens responsables de la Fédération algérienne de football (FAF), dont d’anciens présidents et secrétaires généraux, a indiqué un communiqué du parquet de la République près le Pôle pénal national économique et financier.

“En application des dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale, le parquet de la République près le Pôle pénal national économique et financier informe l’opinion publique que, suite à des informations sur des soupçons de corruption au niveau de la FAF impliquant nombre de cadres dirigeants dans la conclusion de contrats en violation de la procédure interne en vue d’accorder des privilèges injustifiés à des tiers, ayant entraîné la dilapidation des deniers publics au niveau de la FAF et du Trésor, une enquête préliminaire a été ouverte par la brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers relevant de la Sûreté de wilaya d’Alger”, précise le communiqué.

“En date du 1er juillet 2024, une information judiciaire a été ouverte contre 14 accusés, dont les anciens présidents de la fédération (Z.K), (Z.D) et (C.A), les anciens secrétaires généraux (D.M) et (S.M), l’ancien

manager général (A.A), et trois (3) personnes morales pour les délits d’abus de fonction, de dilapidation volontaire de deniers publics et de participation à la dilapidation et de conclusion de contrats en violation des dispositions législatives et réglementaires en vue d’accorder des privilèges injustifiés à des tiers et d’obtenir des privilèges injustifiés lors de la conclusion de contrats avec l’Etat ou l’une de ses instances ou institutions”, selon la même source.

“L’opinion publique sera informée de toute mesure prise en temps et en heure”, conclut le communiqué.