Les Saoudiens furieux contre Hillary Clinton?

L’ancienne secrétaire d’Etat Hillary Clinton a critiqué la position pro-russe de l’Arabie saoudite dans l’invasion de l’Ukraine, soutenant qu’il a fallu prôner la politique ” du baton et de la carotte” avec Riyad, ce qui a suscité une vive colère des Saoudiens sur Twitter.

Interrogé a l’émission Meet the Press sur NCB sur le refus de l’Arabie saoudite d’augmenter la production du pétrole pour faire baisser les prix, Clinton a répondu être “déçue”. “Je ferais certainement tout ce que je pourrais a ma disposition pour essayer d’être plus persuasif, si vous voulez, et parler de certaines conséquences”.

Et l’ancienne Première Dame d’enchaîner: “Je pense que tu dois prôner la politique du baton et de la carotte. Nous sommes dans une crise existentielle en ce moment”.

“La seule façon de mettre fin a l’effusion de sang et a la terreur que nous voyons se déchaîner en Ukraine et de protéger l’Europe et la démocratie est de faire tout ce que nous pouvons pour imposer des coûts encore plus élevés a Poutine”, soutient-elle, tout en appelant a une pression accrue les nations neutres ou pro-russes pour leur faire comprendre qu’elles devraient se retourner contre Moscou, y compris l’Arabie saoudite.

La sortie de l’ancienne secrétaire d’Etat américaine n’a pas été du goût des twittos saoudiens qui ont évoqué l’attitude de l’ancien chef de la diplomatie saoudienne le prince Saoud El Fayçal qui a raccroché le téléphone en pleine conversation avec Hillary Clinton.