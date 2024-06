Macron: “L’heure n’est pas venue de reconnaître l’Etat de Palestine”

Le président français Emmanuel Macron a déclaré jeudi que “l’heure n’est pas encore venue de reconnaître l’Etat de Palestine”.

Macron répondait à une question à l’occasion d’une interview accordée à France2 et TF1 et transmise en direct dans la soirée de ce jeudi.

“La France a toujours défendu la solution à deux Etats”, a rappelé le président français avant de préciser que ce n’était pas “raisonnable de le faire maintenant”.

“La France reconnaîtra l’État de Palestine quand cela sera un élément complet de la paix et de l’équilibre de la région”, a-t-il laissé entendre tout en soulignant l’importance d’un cessez-le-feu “le plus tôt possible”.

Concernant la guerre à Gaza, le président français a reconnu le droit d’Israël de se défendre, mais que cela doit être fait dans le respect du droit international, exprimant ses inquiétudes de l’ouverture d’un nouveau front au nord, contre le Liban, où les violences ne cessent d’augmenter entre l’armée israélienne et le Hezbollah libanais.

Pour rappel, depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice contre Gaza qui a fait plus de 119 000 morts et blessés Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et environ 10 000 disparus, dans un contexte de destruction massive et de famine qui a coûté la vie à des enfants et à des personnes âgées.

Israël poursuit cette guerre malgré une décision du Conseil de sécurité de l’ONU d’arrêter immédiatement les combats et des ordres de la Cour internationale de justice de mettre fin à l’invasion de Rafah (sud), et de prendre des mesures pour empêcher que des actes de « génocide » ne se produisent, et améliorer la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne.

Pour faire pression sur Israël et l’amener à arrêter son agression, plusieurs pays ont procédé à la reconnaissance de l’Etat de Palestine, à l’instar de l’Espagne, de l’Irlande, la Norvège et tout récemment la Slovénie.