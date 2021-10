Macron refuse de demander pardon aux Africains

Le président français Emmanuel Macron a refusé de demander pardon pour les crimes coloniaux français commis dans ses anciennes colonies en Afrique.

Lors d’un sommet Afrique-France tenu a Montpellier en présence de jeunes issus de plusieurs pays africains, Emmanuel Macron s’est opposé a toute idée d’excuse pour les crimes commis par l’occupant français sur le continent africain.

Appelé par un blogueur sénégalais a demander pardon aux Africains, le locataire de l’Elysée s’est en effet refusé a demander pardon, privilégiant “un travail de vérité” et non de “honte de soi et de repentance” non sans reconnaître “la responsabilité immense de la France car elle a organisé le commerce triangulaire et la colonisation”, a rapporté le journal Le Point.

Dans son discours liminaire, le président français avait toutefois loué “la part d’africanité de la France”.

“Nous avons une dette envers l’Afrique”, “un continent qui fascine le monde entier, qui parfois en effraie d’autres”, a-t-il ajouté, allusion aux débats sur l’immigration qui marquent les débuts de la campagne présidentielle française, et qui ont été pointés a plusieurs reprises par les participants au sommet.

Force est de rappeler que ce sommet auquel aucun chef d’Etat africain n’a pris part s’est tenu dans un contexte marqué par une crise ouverte entre la France et ses deux anciennes colonies, en l’occurrence l’Algérie et le Mali.