Mahrez est-il “fini”? Walid Sadi vous en dit plus

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Walid Sadi est revenu ,lundi soir, sur le cas Riyad Mahrez, capitaine des Verts.

Rappelons que Riyad Mahrez était absent lors du stage de la sélection nationale du mois de mars dernier (deux joutes amicales contre la Bolivie et l’Afrique du Sud), et les deux confrontations du mois de juin comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires du Mondial 2026 face respectivement à la Guinée Conakry et l’Ouganda.

“Le coach Petkovic devrait discuter cet été avec Mahrez”, a déclaré le président de la FAF à l’issue du match remporté par l’Algérie contre l’Ouganda (2-1), exprimant son optimisme quant au retour du capitaine des Verts au sein de la sélection dès septembre prochain.

Dans un autre contexte, Sadi a exhorté le public algérien à ne pas exercer de pression sur le coach Petkovic, en se disant étonné du lot de critiques assénées au technicien suisse après avoir drivé son tout premier match officiel, en faisant allusion à la défaire des Fennecs à domicile face à la Guinée Conakry (1-2).

Par ailleurs, il a fait savoir qu’il était prématuré d’évaluer le travail effectué par Petkovic, soutenant que le successeur de Belmadi a besoin d’un soutien moral pour atteindre les objectifs escomptés.

Ali Behlouli / Traduit par: Moussa. K.