Mali: Assimi Goïta prête serment devant la Cour suprême

Après avoir destitué Bah N'Daw

Le nouveau président de la Transition, Assimi Goïta, prend officiellement fonction ce lundi 7 juin après avoir renversé Bah N’Daw le 25 mai dernier.

Le chef de la junte au pouvoir prête serment devant la Cour suprême, ce lundi matin. Cette prestation de serment est prévue par l’article 37 de la constitution du 25 Février 1992 qui dispose que le Président élu entre en fonction quinze (15) jours après la proclamation officielle des résultats.

Avant d’entrer en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant :

“Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la Loi, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l’unité nationale, l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national. Je m’engage solennellement et sur l’honneur a mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’unité africaine”.

Après la cérémonie d’investiture, et dans un délai de 48 heures, le président de la Cour Suprême reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du Président de la République. Cette déclaration fait l’objet d’une mise a jour annuelle.

La cérémonie d’investiture d’Assimi Goïta a la tête du Mali intervient alors que la Cédéao et l’Union africaine (UA) ont suspendu ce pays de leurs instances.

Côté algérien, le président Abdelmadjid Tebboune a assuré que ” l’Algérie ne laissera jamais le nord du Mali devenir un sanctuaire pour les terroristes, ni permettra une partition du pays”.

La France a décidé de son côté de suspendre de façon “temporaire et réversible” sa coopération militaire bilatérale avec le Mali.

L’investiture d’Assimi Goïta, un officier agé de 37 ans, “sera le moment pour lui de rassurer et de solennellement prendre des engagements clairs sur le déroulement des huit mois restants de la transition”, estime un diplomate en poste a Bamako ayant requis l’anonymat.

Si la nomination d’un nouveau Premier ministre semble imminente, le colonel Goïta pourrait se contenter de dire que les élections auront lieu “dans le courant” de l’année prochaine, ce qui risque de mécontenter la communauté internationale, selon des observateurs.

Les ambassades occidentales ont généralement décidé d’envoyer a l’investiture un “collaborateur” plutôt qu’un ambassadeur, ce qui constitue un “signal politique” mais n’est “ni un boycott, ni une sanction”, selon la source diplomatique.