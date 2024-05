Mbappé boude Al-Khelaïfi dans son message d’au revoir!

Annonçant son départ officiel du PSG cet été

L’attaquant parisien Kylian Mbappé a confirmé, vendredi, dans une vidéo sur les réseaux sociaux son départ du club au terme de son contrat, en fin de saison. Remerciant l’ensemble des gens qu’il a pu croiser lors de ses sept ans à Paris, il a toutefois omis son président qatari.

« J’ai dit oui à la France et à un nouveau projet du PSG. J’ai eu l’appel de la patrie et de la capitale. » Ce 23 mai 2022, dans l’auditorium bondé du Parc des princes, Kylian Mbappé prend des accents gaulliens au moment d’annoncer sa décision de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, qu’il a rejoint en 2017. A ses côtés, le président du club, le Qatari Nasser Al-Khelaïfi, jubile. Après d’âpres négociations, il est parvenu à conserver sa pépite, le « meilleur joueur du monde », figure de proue de son projet sportif – à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar (novembre-décembre 2022).

Près de deux ans après la signature en grande pompe de ce nouveau bail, sur fond de lobbying politique au plus haut sommet de l’Etat, Kylian Mbappé vient d’acter le divorce. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, vendredi 10 mai à 20 heures, l’attaquant star a confirmé son départ de la formation la saison prochaine. L’information n’est pas nouvelle: une fuite avait révélé, début février, que l’intéressé avait fait part à Al-Khelaïfi de son intention de quitter le club à l’été 2024, à l’issue de son contrat. Mais, jusqu’alors, Kylian Mbappé ne s’était pas exprimé publiquement sur le sujet.

Dans son message, le joueur prend soin de remercier ses coéquipiers et ses coachs, passés et présents, ainsi que l’« ensemble des gens au club » – « ceux que les gens ne voient pas, les gens de l’ombre, que ce soit les kinés, les intendants, les gens de la performance, tous les gens dans les bureaux, au campus, tout le monde ». Tout le monde sauf… le président du PSG pour lequel, le capitaine des Bleus n’aura aucun mot, selon Le Monde. Le dénouement attendu d’une longue détérioration des relations entre l’attaquant star et son employeur.