Mbappé réagit aux moqueries des Argentins

Interrogé en zone mixte après la victoire du PSG contre Strasbourg (2-1), mercredi, Kylian Mbappé est revenu pour la première fois sur la défaite de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde et les moqueries qu’il a subies, notamment de la part du gardien argentin Emiliano Martinez.

« Je pense que je ne vais jamais la digérer », a admis Kylian Mbappé mercredi en parlant de la défaite de la France contre l’Albiceleste (3-3, 4 t.a.b. à 2).

Fidèle à sa volonté de battre des records et de marquer l’histoire du football, l’attaquant de la capitale en a profité pour réaffirmer son ambition de tout gagner. « Peu importe ce qui va se passer avec la sélection, le PSG c’est autre chose, je suis déterminé à ramener tous les trophées à la capitale », a-t-il assuré, selon Le Monde.

« Rester beau joueur »

Interrogé à propos des moqueries qu’il a subies lors des célébrations des joueurs de l’Albiceleste, Kylian Mbappé a écarté le problème d’un revers de la main. « Les célébrations, c’est pas mon problème, je ne perds pas d’énergie dans des choses aussi futiles, l’important pour moi, c’est de donner le meilleur de moi-même pour mon club, et on va attendre que Leo [Messi] revienne pour continuer à marquer et gagner des matches. »

Quant à d’éventuelles retrouvailles glaciales avec le septuple Ballon d’or? L’ex-Monégasque ne semble pas lui en vouloir de ne pas s’être opposé aux chambrages de mauvais goût de ses coéquipiers argentins, notamment du gardien Emiliano Martinez. « J’ai discuté avec lui (Leo Messi) après le match, je l’ai félicité. C’était la quête d’une vie pour lui, pour moi aussi, mais j’ai échoué, donc il faut toujours rester beau joueur », a-t-il balayé.