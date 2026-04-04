Un avion de chasse américain abattu par l’Iran

Un avion de chasse américain a été abattu par l’Iran, selon Reuters, qui cite des responsables américains, une information également rapportée par le média américain Axios.

Aucun détail n’a été fourni à ce stade sur les circonstances de l’incident ni sur le type exact de l’appareil. Le Commandement central américain (CENTCOM) n’a pas réagi dans l’immédiat.

Dans un premier temps, Axios avait évoqué la possible destruction d’un avion américain, en s’appuyant sur des médias iraniens et une source proche du dossier, soulignant que, si cela était confirmé, il s’agirait d’une première depuis le début du conflit qu’un appareil américain soit abattu par des tirs « ennemis ».

Dans la foulée, des médias d’État iraniens ont diffusé des images présentées comme montrant des débris du crash, dont ce qui semblerait être des éléments de l’appareil ainsi qu’un siège éjectable. Des premières analyses évoquent un avion de type F-15.

Trump :” L’abattage d’avions américain n’entravera pas les négociations”

Le président américain Donald Trump a déclaré que l’abattage d’avions de combat par l’Iran n’affecterait pas les éventuelles négociations avec Téhéran.

Lors d’une interview téléphonique accordée vendredi à la chaîne NBC, Trump a refusé de s’exprimer sur les détails des opérations de recherche et de sauvetage des équipages des avions de combat américains abattus par l’Iran.

Trump a qualifié les attaques contre l’Iran de « opération militaire intense et précise », et a exprimé sa déception quant à la manière dont l’événement est rapporté dans certains médias du pays.

Il a réaffirmé que l’abattage des avions de combat par l’Iran n’influencerait pas les possibles négociations avec Téhéran, déclarant : « Non, cela n’affectera en rien. Non, ceci est une guerre. Nous sommes en guerre. »