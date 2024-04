Météo: retour à la normale des températures à partir de mardi

L’Office national de la météorologie (ONM) prévoit un changement de temps sur la majeure partie nord du pays avec un retour aux normales de saison à partir de mardi.

Dans une déclaration à l’APS, la responsable du centre de prévisions à l’ONM, Houaria Benrekta, a indiqué qu'”un changement de temps est prévu dans la partie nord du pays, d’abord dans les régions ouest puis celles du centre, où un temps couvert à nuageux, accompagné de pluies parfois sous forme d’orages est attendu, suivi d’une amélioration à partir de mardi en fin de journée, avec un retour aux normales de saison”, précisant que “le mercure devrait afficher 20 à 21°C sur les régions côtières et 24 à 26°C sur les régions intérieures”.

Dans l’est du pays, “un temps couvert à nuageux localement avec de la pluie est attendu mardi en fin d’après-midi”, a-t-elle ajouté.

Dans le sud du pays, “le temps sera couvert généralement avec la formation de quelques cellules orageuses isolées sur la région du Hoggar et du Tassili et dans la région centrale, avec des températures de saison avoisinant les 38°C à Adrar et 36 à 37°C dans la plupart des autres régions et pouvant atteindre 41°C à In Guezzam”, selon la même responsable.

Pour le journée de mercredi, les services météorologiques “prévoient un retour à un temps stable sur la plupart des régions du nord du pays, avec un léger brouillard et quelques nuages bas et un ciel dégagé sur l’ensemble des régions du pays”.

“Les températures maximales seront saisonnières et varieront entre 14 et 22°C dans la partie nord et entre 24 et 30°C degrés à Béchar et dans le nord des oasis avec un pic à 41°C degrés dans l’extrême sud du pays”, a précisé la responsable.