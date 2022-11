Meurtre de Djamel Bensmaïl: Ferhat M’heni condamné à la perpétuité

Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda (Alger) a condamné, jeudi, le chef du Mouvement terroriste “MAK”, Ferhat M’heni à la perpétuité et confirmé le mandat d’arrêt international émis à son encontre pour des chefs d’accusation liées au meurtre de Djamel Bensmaïl, assassiné en août 2021 a Larbaâ Nath Irathen dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Le tribunal a condamné à la même peine, quatre (04) coaccusés en état de fuite hors du territoire national, dont l’adjoint du principal accusé, le dénommé Brahim Belabès.

Le tribunal a, d’autre part, transféré le dossier d’un autre coaccusé dans la même affaire, au tribunal correctionnel.

Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda a condamné, ce matin, 49 accusés à la peine capitale pour homicide et lynchage du cadavre de Djamel Bensmaïl, 28 autres accusés à des peines allant de deux (02) à dix (10) ans de prison ferme, assorties d’amendes allant de 100.000 à 200.000 DA, et an a acquitté 17 autres.