Moscou et Pékin font bloc derrière Téhéran contre Washington

Après l’attaque de l’Iran sur Israël

Moscou et Pékin, qui n’ont pas condamné l’attaque iranienne sur le territoire israélien, voient dans cette crise l’occasion d’enfoncer un coin entre l’Occident et le reste du monde.

Derrière les appels à la retenue, lancés à l’unisson par la plupart des capitales, les diplomaties russe et chinoise ont résolument pris le parti de l’Iran, dans la crise qui oppose ce pays à Israël. Ni Moscou ni Pékin n’ont condamné l’attaque aérienne massive menée par Téhéran dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril. Au contraire, lors d’un entretien téléphonique, lundi, entre le ministre des affaires étrangères chinois, Wang Yi, et son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, le premier a rappelé que « la Chine condamne vigoureusement et s’oppose fermement à l’attaque sur la section consulaire de l’ambassade d’Iran à Damas [le 1er avril] », selon le compte rendu de cet entretien publié par l’agence de presse officielle Chine nouvelle.

En revanche, Pékin « prend note de la déclaration de l’Iran selon laquelle l’action entreprise était limitée et constituait un acte d’autodéfense ». Au cours d’un appel, mardi, avec son homologue iranien, Ebrahim Raïssi, Vladimir Poutine a, lui aussi, noté la volonté de l’Iran « d’éviter une escalade supplémentaire », selon Le Monde.

Le représentant permanent de la Russie auprès des Nations unies, Vassilyi Nebenzia, avait déjà évoqué, la veille, une « réponse légitime » de la part de l’Iran et préférait insister sur « l’hypocrisie » occidentale dans le dossier. « Simona, rappelez-moi quand Israël a condamné les frappes du régime de Kiev sur le territoire russe », lançait, de son côté, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, à l’ambassadrice israélienne à Moscou, Simona Galperin.