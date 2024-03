Oubi Bouchraya Bachir, représentant du Front Polisario à Genève: “Le référendum d’autodétermination a été et restera la seule solution politique”

Le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès des Nations unies et des organisations internationales à Genève, Oubi Bouchraya Bachir, lors de la conférence sur la souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles, organisée mardi 27 février 2024 à Gevène.

Le peuple sahraoui célèbre le 27 février l’anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

Le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès des Nations unies et des organisations internationales à Genève, Oubi Bouchraya Bachir, revient dans cet entretien sur les développements de la question sahraouie au cours de ces 48 années, et sur la lutte des Sahraouis pour exercer leur droit à l’autodétermination à travers un référendum sous l’égide de l’ONU.

Echorouk Online: Au cours des 48 années depuis la proclamation de la République arabe sahraouie qu’est-ce qui a été concrétisé ?

Oubi Bouchraya Bachir: La décision du mouvement de libération nationale sahraoui, le Front Polisario, de proclamer la République arabe sahraouie démocratique (RASD) le 27 février 1976 doit être replacée dans le contexte des événements accélérés de cette période, marquée par le reniement par l’Espagne de ses engagements envers le peuple sahraoui et les Nations unies d’organiser un référendum en 1975 et la signature de l’accord tripartite illégal de Madrid, entamant ainsi l’annexion du territoire par le nord et le sud. Le processus d’autodétermination a été avorté par l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie de l’époque, en contournant le peuple sahraoui et en piétinant ses droits. Après le retrait du dernier soldat espagnol du territoire le 26 février et le vide juridique en termes de souveraineté à la lumière du processus d’autodétermination avorté, le Polisario, dirigé par son chef fondateur, Al-Wali Mustafa El Sayed, a décidé de proclamer une république pour combler ce vide par la souveraineté du peuple sahraoui, droit inhérent d’hier, d’aujourd’hui et de demain, et l’incarnation pratique de l’autodétermination par le peuple sur le terrain en attendant que la communauté internationale prenne ses responsabilités à cet égard. Outre le grand gain juridique de combler le vide juridique créé par le retrait de l’Espagne sans décolonisation, et le gain politique de montrer à tous le but ultime de la lutte nationale menée par le Front, à savoir l’indépendance nationale et l’extension de la souveraineté du peuple sahraoui sur l’ensemble du territoire du Sahara occidental, il y a deux autres grands gains : Le gain diplomatique, représenté par le grand nombre de reconnaissances internationales de la République sahraouie à travers le monde, dont l’adhésion à l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1984 et la participation en tant que membre à part entière à la création de l’Union africaine (UA) en 2002 sont les manifestations les plus marquantes.

En outre, il y a un gain institutionnel pratique, à savoir que la déclaration de la République permet au Polisario de commencer à jeter les bases solides de l’État sahraoui moderne auquel le peuple sahraoui aspire et de convaincre le monde qu’il s’agit effectivement d’un État qui est non seulement viable, mais nécessaire pour maintenir la sécurité et la stabilité de la région de l’Afrique du Nord et de l’Ouest.

Le président Brahim Ghali a déclaré dans une interview en marge du sommet de l’UA, que le référendum d’autodétermination du peuple sahraoui est la meilleur solution pour résoudre la question sahraouie. Pourquoi ce référendum a-t-il été retardé?

Le référendum d’autodétermination a été et restera la seule solution politique convenue et réaliste qui soit conforme à la Charte des Nations unies, comme le stipulent toutes les résolutions récentes du Conseil de sécurité des Nations unies. Le Maroc tente de présenter ce langage répété dans les récentes résolutions du Conseil de sécurité comme s’il s’agissait de sa proposition d’autonomie mort-née, qui est loin d’être réaliste et convenue et qui est en contradiction flagrante avec la Charte des Nations unies, qui est basée sur le principe de la décolonisation. Le référendum est la solution politique réaliste car, outre la position du Front en faveur d’une indépendance totale et celle du Maroc en faveur d’une annexion totale du territoire, il permet au peuple sahraoui, qui a le droit exclusif de décider du statut final du territoire, de prendre la décision démocratique qui lui convient. Le référendum est la seule solution convenue et signée par les deux parties dans le cadre de l’accord de paix ONU-Afrique de 1991, et est donc la seule formule conforme à la charte des Nations unies sur l’autodétermination et le droit de choisir. La soi-disant autonomie proposée par le Maroc et soutenue par certains milieux occidentaux influents n’est rien d’autre qu’une confiscation du droit à l’autodétermination en donnant à l’occupation une souveraineté sans référence au peuple sahraoui et en perpétuant le fait accompli colonial.

Le référendum, malgré tout ce qui précède et bien que les Nations unies aient achevé environ 80 % des préparatifs en vue de son organisation, n’a pas encore eu lieu parce que le Maroc sait quel en sera le résultat et parce que le Conseil de sécurité des Nations unies n’a pas la volonté d’en imposer la mise en œuvre. Parfois, il semble que le Maroc n’ait jamais été prêt à organiser le référendum, mais qu’il l’ait plutôt accepté comme une manœuvre pour gagner du temps afin de se débarrasser du fardeau de la guerre à la fin des années 1980 et de poursuivre son projet de colonisation, qu’il mise maintenant clairement sur l’approfondissement à travers une série d’investissements économiques stratégiques dans les villes occupées et l’implication de pays, d’entreprises et d’investisseurs étrangers.

Le Maroc, de son plein gré, n’ira pas au référendum, ni à quelque solution que ce soit, sans l’un des deux facteurs suivants : premièrement, une forte pression internationale, ce qui est peu probable maintenant, parce que le Makhzen a vendu son âme en gros et par tranches à des cercles influents dans le monde, se réservant ainsi, avec Israël, un siège dans le wagon des assurés à l’abri de toute pression ou de toute responsabilité. Deuxièmement, accélérer le rythme de l’action nationale sahraouie, notamment en ce qui concerne le soulèvement pacifique du peuple sahraoui dans les villes occupées du Sahara occidental et les régions de l’Oued Noun pour faire avorter le processus de colonisation et d’investissement et déstabiliser l’image que le Makhzen vend au monde comme une étape nécessaire pour attirer l’attention du monde afin d’exercer une pression sur l’occupant.

Bien que l’ONU considère la question sahraouie comme une question de décolonisation, nous ne voyons pas d’effort sérieux pour la résoudre. Pourquoi?

Le statut juridique du territoire en tant que territoire non autonome, la nature du conflit en tant que conflit de décolonisation et la feuille de route légitime pour le résoudre en permettant au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination par le biais d’un référendum libre sont tous clairs et incontestés, et jusqu’à récemment, même le Maroc ne s’y opposait pas. Mais, malheureusement, la légitimité n’est pas le critère de ceux qui contrôlent la gestion du monde, et il n’y a pas de meilleure preuve que ce qui se passe à Gaza et en Palestine en général ces jours-ci.

Le référendum n’a pas encore été organisé parce que le Maroc, traditionnellement aligné sur l’Occident, qui s’en est rapproché avec les accords d’Abraham, ne veut pas d’un référendum, parce qu’il le perdrait à coup sûr. Le Conseil de sécurité de l’ONU, même s’il ne peut et ne veut pas changer la nature du conflit, n’a pas la volonté réelle d’aller vers l’imposition d’un règlement juste, et mise sur la poursuite de la gestion du conflit à travers la succession des émissaires et l’extension continue de la MINURSO, ce qui est exactement ce dont le Maroc a besoin pour poursuivre son plan de règlement et d’économie visant à imposer le fait accompli.

Après les audiences devant la Cour européenne en octobre dernier concernant les accords commerciaux entre l’Union européenne et le Maroc, quel est le verdict que vous attendez et quelles en seront les conséquences?

Au Polisario, nous attendons avec optimisme une nouvelle décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui confirme le droit du peuple sahraoui et sa souveraineté sur ses ressources naturelles. Les raisons de l’optimisme sont nombreuses, mais la plus importante est que cette même cour a rendu des décisions historiques, dont celles de décembre 2016 et février 2018, et qu’elle ne peut se contredire. D’autre part, la décision contestée rendue par le Tribunal en septembre 2021 a constitué un saut qualitatif majeur en la matière en annulant les accords signés avec le Maroc en raison de leur inclusion du Sahara occidental, et en confirmant la personnalité juridique du Front Polisario et son rejet de toute consultation menée par la Commission comme alternative à l’exigence du consentement du peuple sahraoui par l’intermédiaire de son représentant légitime et unique. L’autre partie, la Commission et le Conseil de l’UE, est sur la défensive, ce qui a été évident lors des audiences publiques de la Cour en octobre dernier, car elle n’a pas été en mesure de présenter de nouveaux arguments contraires à ceux sur lesquels les accords ont été annulés.

Les résultats de la décision à venir seront importants pour le peuple sahraoui et constitueront un élément positif dans le rapport de force avec l’occupation. Les résultats seront politiques en consacrant le droit à l’autodétermination et la représentation du Front Polisario et sa personnalité juridique internationale, et diplomatiques à travers la crise diplomatique qui s’ensuivra entre le Maroc et ses partenaires de l’Union européenne, mais surtout, elle constituera un coup dur pour l’économie de l’occupation marocaine du Sahara occidental, qui se nourrit des fonds européens et ouvre une porte pour restreindre légalement les investissements européens dans la région. Cela constituera également un obstacle majeur à la politique de colonisation marocaine, qui est menée en raison de la tentation économique que ces investissements et activités économiques offrent aux citoyens du Royaume du Maroc pour les convaincre de s’installer au Sahara occidental. Nous attendons de voir, si Dieu le veut.