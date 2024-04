Participation du PT à la Présidentielle ou pas? La décision est prise

Le Comité central (CC) du Parti des Travailleurs (PT) a décidé de participer à l’élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain, a annoncé samedi à Alger la Secrétaire générale de cette formation politique, Louisa Hanoune.

A la lecture du communiqué final au terme de la session ordinaire du PT tenue les 19 et 20 avril à Alger, Hanoune a annoncé aux membres du comité la décision de participer à la prochaine élection présidentielle et de présenter un candidat du parti. Une décision adoptée à l’unanimité.

A cette occasion, la SG du PT a révélé la décision du comité central, en l’occurrence “l’organisation d’assemblées générales au niveau de toutes les wilayas pour débattre de cette décision et appeler à une session du conseil national les 10 et 11 mai prochain qui sera précédée par une autre session prévue le 9 mai afin de statuer sur la forme et le fond de la participation, l’annonce de participation, les détails de la campagne électorale, le contenu politique et la collecte de signatures”.

Ce scrutin aura lieu dans des conditions “exceptionnelles et un contexte international tendu, au vu du génocide continu perpétré par l’entité sioniste à l’encontre du peuple palestinien”, a ajouté la SG du PT.

Evoquant “les dangers qui guettent l’Algérie suite aux plans subversives ayant pour objectif de porter atteinte à la stabilité de l’Algérie et de l’isoler”, Hanoune a mis l’accent sur “la nécessité d’immuniser l’Etat algérien contre les complots extérieurs”.