Pêche: Lancement de la vente de la sardine à 500 DA/Kg dans plusieurs wilayas

La commercialisation de la sardine au prix de 500 DA/Kg, a été lancée, jeudi, à travers les points fixes de vente directe producteur-consommateur, ouverts par le secteur de la pêche et des productions halieutiques dans plusieurs wilayas du pays, dans le cadre de la poursuite de la vente solidaire des produits halieutiques.

Le lancement officiel de l’opération au niveau de la poissonnerie d’Alger, en présence de responsables du secteur de la pêche et des produits halieutiques, a connu une grande affluence des citoyens.

Le directeur du contrôle des activités de la pêche, de l’aquaculture et de la régulation du marché au ministère, M. Hentour Abderrahmane, a précisé dans une déclaration à l’APS que le secteur visait à réguler le marché en assurant des produits à des prix abordables et adaptés au mois sacré.

A cet effet, l’importation a été autorisée avec des premières quantités étudiées et limitées, qui permettent de réguler les prix et d’équilibrer le marché, dans plusieurs wilayas, dont 8 tonnes à Alger, 5 tonnes à Annaba et 6 tonnes à Constantine.

L’importation est autorisée à certaines périodes de l’année pour réguler les produits et équilibrer le marché, car la période actuelle est caractérisée par le manque de production locale, selon M. Hentour, qui a expliqué qu'”au cours de la période décembre-avril, la production de la sardine avait souffert des intempéries et des courants marins, ayant entraîné une réduction de la production nationale de 2000 tonnes par mois”.

Par contre, la période mai-novembre s’est caractérisée par une abondance avec “une production moyenne qui atteint les 6.000 tonnes/mois, permettant d’assurer la stabilité de la vente de la sardine aux alentours de 500 DA/kg sans le besoin d’importer”.